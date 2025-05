Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierwagen von Einbrechern heimgesucht

Uthleben (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Bierwagen im Sondershäuser Weg. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt in den Bierwagen, welcher am Feiertag Christi Himmelfahrt genutzt wurde. Die unbekannten Diebe entwendeten Bargeld.

Wer kann Hinweise geben? Wem ist aufgefallen, wie sich jemand an dem Bierwagen zu schaffen machte?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0138392

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell