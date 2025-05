Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Unfall mit Kutsche verletzt

Keula (ots)

Am Donnerstag ereignete sich im Kyffhäuserkreis ein Verkehrsunfall mit einer Kutsche, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Ersten Ermittlungen zufolge war der Kutschenführer auf einer Nebenstraße unterwegs und beabsichtigte auf die Hauptstraße zu biegen. Gegen 16.35 Uhr verunfallte die Kutsche, als der Zweispänner über einen Stein fuhr und auf die Seite kippte. Der 69-jährige Kutschenführer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Zwei der drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eines der Pferde stürzte, ein zweites lief samt Deichsel davon. Hierdurch entstanden Schäden an einem Verkehrszeichen und zwei Häusern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 20.000 Euro. Eines der Pferde zog sich infolge des Unfalls Verletzungen am Bein zu. Da bei dem Führer der Kutsche ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte, wurde im Krankenhaus zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache und des genauen Unfallhergangs dauern an.

