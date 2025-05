Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: E-Mountainbike aus Garage entwendet und in Frankreich geortet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.05.2025, gegen 11.49 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke Cube aus einer Garage. Das E-Mountainbike stand in einer offenstehenden Garage in der Wiesenstraße und war von einem davorstehenden Pkw zugeparkt. Die unbekannte Täterschaft begab sich um die Garage herum, öffnete die Tür zur Garage und schob das E-Mountainbike aus der Garage. Durch einen an dem E-Mountainbike angebrachten GPS-Sender konnte nachvollzogen werden, dass sich das E-Mountainbike etwa 45 Minuten später in Frankreich in Huninque in einer Straße befand. Die französische Polizei wurde informiert und kontrollierte die Örtlichkeit, konnte das E-Mountainbike aber nicht mehr finden. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

