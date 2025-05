Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Fahrerin stürzt an Bordstein und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.05.2025, gegen 10.20 Uhr, stürzte eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin an einem abgesenkten Bordstein und verletzte sich dabei schwer. Sie befuhr in einer Gruppe die Colmarer Straße und wollte in Höhe des Rheinparks von der Straße über einen abgesenkten Bordstein in den Rheinpark fahren. Beim Überfahren des abgesenkten Bordsteins stürzte die 62-Jährige und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

