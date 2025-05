POL-FR: Freiburg-Haslach: Familienstreitigkeit führt zu größerem Polizeieinsatz

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 02.05.2025, gegen 02:00 Uhr vernahmen mehrere Zeugen eine mutmaßliche Detonation in Teninger Ortsteil Nimburg-Bottingen. Wie sich später herausstellte, hatten vermutlich Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Nimburger Straße an der dortigen Bushaltestelle gesprengt. Ob und in welchem Umfang Tabakwaren oder Bargeld ...

mehr