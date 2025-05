Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg | 1. Folgemeldung zu "Verkehrsunfall mit Personenschaden"; hier: aktueller Ermittlungsstand

Freiburg (ots)

1. Folgemeldung

Nach derzeitigen Erkenntissen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug und weiteren sechs Insassen die B3/ B31 in Richtung Freiburg und fuhr an einem rechts befindlichen Parkplatz mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit auf einen geparkten Lastwagen auf. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Parkplatz vor der Abzweigung in Richtung Besanconallee.

Nach der Kollision geriet der Wagen mit den sieben Insassen unmittelbar in Brand.

Offenbar gelang es vor Ort befindlichen Verkehrsteilnehmenden, die sieben Personen, darunter vier Kinder im Alter von drei, sechs, sieben und 13 Jahren, aus dem brennenden Fahrzeug zu retten.

Die eintreffenden Rettungskräfte haben umgehend die medizinische Versorgung der Verletzten aufgenommen. Dennoch erlagen ein 27-jähriger Mann und ein sechs Jahre altes Kind bereits an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Alle weiteren verletzten Personen wurden zum Teil mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken verbracht.

Ein 13-jähriges Kind verstarb dort wenig später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Der Sachschaden liegt insgesamt etwa im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die B3/ B31 musste im genannten Bereich für über eine Stunde voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Details zur genauen Unfallursache sind noch unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg sowie der Polizei dauern an.

---------------------------------------

Erstmeldung vom 04.05.2025 um 00:19 Uhr:

Am 03.05.2025 gegen 22:50 Uhr teilen mehrere Notrufteilnehmer der Polizei und der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mit, dass auf dem Lkw-Parkplatz an der B3/B31 stadteinwärts Richtung Freiburg ein Fahrzeug brennen würde. Mehrere Personen seien vor Ort verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Streifen vor Ort kollidierte ein Pkw mit einem Lkw, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war. Hierbei geriet das Fahrzeug in Brand.

Mindestens 7 an dem Unfall beteiligte Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Es läuft ein größerer Rettungseinsatz vor Ort.

Die B3/B31 musste im genannte Bereich voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Es wird nachberichtet

Stand: 00:10 Uhr

