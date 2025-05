Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach, Grenzach-Wyhlen: Verkehrsunfall mit anschließender Auseinandersetzung der Beteiligten - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 03.05.2025, gegen 00:30 Uhr

Am Samstag, 03.05.2025, ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen am Kreisverkehr der Ortseinfahrt Wyhlen.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr aus Richtung Rheinfelden kommend kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen der Marke BMW. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach dem Unfallgeschehen kam es noch an der Unfallstelle zunächst zu einer verbalen, anschließend auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Fahrzeuginsassen.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07623/74040 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.

Decker, RR

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell