BPOLI S: Tablet im ICE gestohlen

Zu einem Diebstahl durch einen 73 Jahre alten Mann ist es am Samstagvormittag (09.11.2024) in einem Intercity Express in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine 32-jährige Reisende gegen 10:45 Uhr, dass der 73-Jährige während der Zugfahrt ihr Tablet aus ihrem Koffer entwendete. Die Reisende sprach daraufhin einen 63-jährigen Fahrgast an und bat ihn um Hilfe. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG soll der 63-Jährige den mutmaßlichen Täter beim Halt des Zuges in Stuttgart am Bahnsteig 15 auf das entwendete Tablet angesprochen haben. Der 73-jährige deutsche Staatsangehörige übergab nach derzeitigem Kenntnisstand das Diebesgut an die beiden couragierten Männer und versuchte anschließend, sich zu entfernen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei wurde er von dem Fahrgast und dem Mitarbeiter festgehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der wohnsitzlose Mann seinen Weg fortsetzen. Das sichergestellte Tablet wurde im Nachgang an die 32-jährige amerikanische Staatsangehörige übergeben.

