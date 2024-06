POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B109 in Jatznick (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) - Am 09.06.2024, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Neuhofer Straße in Heringsdorf zum Brand in einem kombinierten Wohn- und Werkstattgebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Wohnzimmer des im Obergeschoss befindlichen Wohnbereiches aus. Der 60-jährige Wohnungsinhaber alarmierte unmittelbar nach Brandentdeckung Feuerwehr und Polizei. Anschließend konnte er das Brandobjekt verlassen. Er ...

