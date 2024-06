Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Heringsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots)

Am 09.06.2024, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Neuhofer Straße in Heringsdorf zum Brand in einem kombinierten Wohn- und Werkstattgebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Wohnzimmer des im Obergeschoss befindlichen Wohnbereiches aus. Der 60-jährige Wohnungsinhaber alarmierte unmittelbar nach Brandentdeckung Feuerwehr und Polizei. Anschließend konnte er das Brandobjekt verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten die Flammen bereits weitere Zimmer und den Dachstuhl erfasst. Die 82 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlbeck, Heringsdorf/ Bansin, Benz, Ulrichshorst, Zirchow, Rankwitz und Ückeritz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf die im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt- bzw. Lagerräume und ein daneben befindliches Wohnhaus übergriffen. Im angrenzenden Wohnhaus befanden sich zwei weibliche Personen. Diese wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert und bleiben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Zur Klärung der genauen Brandursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Während der Löscharbeiten und der Brandortuntersuchung war die Ortsdurchfahrt Heringsdorf in diesem Bereich für ca. 10 Stunden voll gesperrt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell