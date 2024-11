Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger greift drei Reisende auf der Zugfahrt an;

Rechtenstein (ots)

Rechtenstein: Am Samstagabend (09.11.2024) beleidigt ein 25-jähriger Mann in einer Regionalbahn drei Reisende und griff sie anschließend an. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20:40 Uhr auf der Strecke von Ulm in Richtung Donaueschingen. Hier soll der italienische Staatsangehörige die beiden 16 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und den 15 Jahre alte deutschen Staatsangehörigen aus bisher ungeklärten Gründen beleidigt haben. Laut Zeugenaussagen wurden die beiden 16-Jährigen im weiteren Verlauf durch den Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Hier soll der Mann die beiden Geschädigten jeweils mit der Faust auf deren Schulter geschlagen haben. Weiterhin soll der Tatverdächtige den 15-Jährigen, welcher versuchte, den Angreifer zu beruhigen, unvermittelt gegen sein Bein getreten haben. Verletzt wurde durch den Angriff ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Täter noch vor Ort antreffen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderen wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden seitens der Bundespolizei Stuttgart eingeleitet

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell