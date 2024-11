Polizei Hamburg

POL-HH: 241114-3 Zeugenaufruf nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.11.2024, 04:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Eißendorf, Göhlbachtal

Gestern Morgen hat ein Unbekannter im Hamburger Stadtteil Eißendorf in mutmaßlich sexueller Motivation eine 63-jährige Frau überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge ging die 63-Jährige am gestrigen frühen Morgen von der Eißendorfer Straße kommend in Richtung Göhlbachtal, als sich ihr im Bereich eines dortigen Schulgeländes ein Unbekannter näherte, sie unvermittelt festhielt und unsittlich berührte. Im weiteren Verlauf stieß er die 63-Jährige zu Boden und versuchte, sie weiter zu bedrängen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem geraubten dunkelgrünen Steppmantel der Geschädigten in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt und erstattete zu einem späteren Zeitpunkt am Polizeikommissariat 47 eine Strafanzeige.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 18 Jahre alt

- circa 190 cm groß

- schlank

- "südländisches" Erscheinungsbild

- bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen

Pullover, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze

Das LKA 42 führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell