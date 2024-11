Polizei Hamburg

POL-HH: 241114-4. Verkehrshinweis für die kommenden Tage

Zeiten: a) Freitag, 15.11.2024, 20:00 Uhr - Montag, 18.11.2024, 05:00 Uhr, b) Freitag, 15.11.2024, 22:00 Uhr - Dienstag, 19.11.2024, 05:00 Uhr; Orte:a) Hamburg-Moorfleet und -Wilhelmsburg, BAB 1, Norderelbbrücke und Richtungsfahrbahnen Bereich Anschlussstelle Stillhorn, b) Hamburg-Bahrenfeld, Anschlussstellen Bahrenfeld

Am kommenden Wochenende und den darauffolgenden Tagen sind erneut umfangreiche und mehrtägige Straßensperrungen notwendig. Mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.

a) Im Zuge der weiteren Arbeiten an der Norderelbbrücke werden an diesem Wochenende Schweißarbeiten durchgeführt. Hierfür ist es notwendig, dass die Brücke schwingungsfrei und somit frei vom Kraftfahrzeugverkehr ist.

Dazu führt die Autobahnmeisterei Stillhorn in der Sperrzeit neben Instandsetzungsarbeiten am Asphalt und Mäharbeiten auch Reparaturarbeiten von Schutzeinrichtungen durch.

Dafür werden neben der Brücke und der Richtungsfahrbahnen auch mehrere Autobahnanschlussstellen im erweiterten Bereich gesperrt.

Weitere Informationen sowie Umleitungs- und Ausweichempfehlungen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen.

https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldung/a1-vollsperrung-der-a1-zur-norderelbbruecke-bis-ak-hh-moorfleet-34-und-richtungsfahrbahnsperrung-zwischen-ak-hh-ost-31-und-as-hh-stillhorn-37-richtung-sueden-von-freitag-1511-2000-uhr-bis-montag-18112024-500-uhr

b) In dem genannten Zeitraum wird im Bereich der Anschlussstelle Bahrenfeld die Verkehrsführung in Gänze umgebaut. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten zur Verbindung der beiden neuen Tunnelzellen wird in den kommenden Tagen die finale Verkehrsführung im Verlauf des Osdorfer Weg/Von-Sauer-Straße eingerichtet.

Näheres dazu siehe https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldung/a7-altona-umbau-der-as-hh-bahrenfeld-am-kommenden-wochenende-unter-sperrung-der-ausfahrtsrampen-richtung-sued-und-nord-ab-freitag-den-1511-22-uhr

