POL-RT: Unfälle, Einbruch, renitenter Ladendieb, Gegendemo

Gegendemo an Infostand

Im Rahmen einer nichtangemeldeten Gegendemonstration zu einem Infostand der AfD auf dem Reutlinger Nikolaiplatz ist es zu gegenseitigen Provokationen gekommen. Am Samstag gegen 09.50 Uhr stellten sich mehrere Personen, die dem linken Spektrum zuzurechnen sind, direkt neben einen Infostand der AfD, woraufhin es zu gegenseitigen verbalen Provokationen kam. Eingesetzte Polizeikräfte sorgten für eine angemessene Distanz zwischen den beiden Gruppen und mussten hierzu einige Personen aus dem linken Spektrum in Richtung ihres zugewiesenen Versammlungsplatzes schieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht.

Eningen unter Achalm (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L 380 zwischen dem Fohlenhof und der St. Johanner Steige entstanden ist. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Landesstraße von St. Johann kommend in Richtung Eningen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er etwa 50 Meter weit parallel zur Fahrbahn im dortigen Grünstreifen entlangfuhr und gegen mehrere Bäume prallte. Schließlich kam er etwa 30 Meter von der Fahrbahn entfernt im Wald zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des 67-Jährigen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste während der Bergung des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst für etwa 30 Minuten von der Polizei gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Metzingen (RT): Ladendiebe vorläufig festgenommen

Nachdem am Samstagabend im Metzinger Outlet zwei Ladendiebe auf frischer Tat von Mitarbeitern ertappt worden sind, ermittelt das Polizeirevier Metzingen. Gegen 18.45 Uhr verließen die beiden Männer im Alter von 34 und 36 Jahren mit verschiedenem Diebesgut ein Geschäft und flüchteten zunächst. Ein Mitarbeiter konnte den 34-Jährigen einholen, wobei dieser sich massiv wehrte und versuchte sich loszureißen. Weiteres Sicherheitspersonal konnte den 36-jährigen Komplizen an einem Parkplatz ausfindig machen. Die verständigte Polizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest und durchsuchte das Fahrzeug der Beiden, wobei weiteres Diebesgut zum Vorschein kam. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen.

Esslingen (ES): Auffahrunfall zwischen Motorrädern

Zwei leicht verletzte Motorradfahrer sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag ereignet hat. Ein 52-Jähriger befuhr auf seinem Kraftrad des Herstellers Mash die Urbanstraße und bremste sein Fahrzeug ab. Der dahinterfahrende 36-jährige Lenker einer BMW bemerkte das Abbremsen des Vordermanns zu spät und fuhr in das Fahrzeugheck des 52-Jährigen. Beide Motorradfahrer stürzten in der Folge zu Boden. Die Verletzten mussten vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. An den Krafträdern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro.

Nürtingen (ES): Unfall mit Verletzten

Drei Verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Stegweg am Samstagvormittag. Gegen 11 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt im Stegweg heraus und übersah einen in Richtung Seestraße fahrenden Daimler. Bei der anschließenden Kollision wurde die 53-jährige Beifahrerin im Daimler schwerverletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 22-jährige Daimler-Fahrer wurde ebenso leichtverletzt wie der 39-jährige Unfallverursacher. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften für Bergungsarbeiten und aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ostfildern (ES): Einbruch

Unbekannte sind am Samstagnachmittag zwischen 16.10 Uhr und 18.20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Kemnat eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentüre auf und durchwühlten mehrere Räume. Das Diebesgut steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Nach Unfall zugeschlagen

Nach einem Unfall am Samstagmittag ist es zu einer Körperverletzung unter den Beteiligten auf der L1208 in Tübingen gekommen. Gegen 12.00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter mit Anhänger die Landesstraße im Bereich Lustnau und wollte einen 63-jährigen mit seinem Citroen überholen. Im Zuge des Überholvorgangs kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. In der Folge kam es zwischen dem 22-jährigen Mercedesfahrer und einem 26-jährigen Mitfahrer des Citroen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der Mercedesfahrer leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Beamte des Polizeireviers Tübingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nehren (TÜ): Fußgängerin übersehen

Leicht verletzt worden ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag in Nehren ereignet hat. Der 20-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr gegen 14.35 Uhr die Gomaringer Straße und bog nach links auf den dortigen Supermarktparkplatz ab. Hierbei übersah er, geblendet von der tiefstehenden Sonne, die auf dem Gehweg laufende 65-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bodelshausen (TÜ): Fahrzeug nach Diebstahl und Unfallflucht ausgebrannt (Zeugenaufruf)

Nachdem am frühen Samstagmorgen im Bolgärtenweg zunächst ein Fahrzeug entwendet und nach zwei Verkehrsunfällen mutmaßlich in Brand gesetzt worden ist, hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07472/9801-0 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten in den frühen Morgenstunden zunächst einen geparkten Subaru Forester, mit welchem sie gegen 7 Uhr zwei in der Mössinger Straße geparkte Fahrzeuge streiften und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt unerkannt fort und kamen mit dem Fahrzeug im Bereich der Straße Lindenhof von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Dort brannte der Subaru vollständig aus. Durch die verständige Feuerwehr erfolgten Nachlöscharbeiten, bevor der Pkw, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand, abgeschleppt wurde. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg werden durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt, welche Spuren sicherten. Es wird zudem ein Zusammenhang zu mehreren in Brand gesetzten Müllsäcken geprüft, welche gegen 06.30 Uhr in der Steigstraße gemeldet und anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

