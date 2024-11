Polizei Hamburg

POL-HH: 241114-1. Auftaktveranstaltung "Lichtkontrollwochen 2024" - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 18.11.2024, 07:30 bis circa 08:30 Uhr Ort: Hamburg-Harvestehude, Bogenstraße 36, Ida Ehre Schule

Kommenden Montag startet die Verkehrsdirektion in Zusammenarbeit mit den Polizeikommissariaten ihre dreiwöchigen Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Themen Fahrradbeleuchtung und Sichtbarkeit, insbesondere zum Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmenden auf ihrem Schulweg.

Die 414 allgemeinbildenden Schulen in Hamburg werden von rund 272.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Viele von ihnen nutzen für den täglichen Hin- und Rückweg das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Dabei ist es vor allem in der "dunklen Jahreszeit" wichtig, dass sich diese Fahrräder in einem technisch einwandfreien Zustand befinden, um so die Gefahr eines Unfalls zu minimieren. Im Jahr 2023 verzeichnete die Polizei 773 Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung während der Dämmerung oder bei Dunkelheit. 617 Personen erlitten hierbei zum Teil schwere Verletzungen.

Ende des vergangenen Jahres wurden im Rahmen der dreiwöchigen Schwerpunktkontrollen an 20 Schulen insgesamt 731 Fahrräder kontrolliert, von denen 116 Fahrräder zum Teil gravierende Mängel aufwiesen. Einige davon konnten noch vor Ort und Stelle behoben werden (zum Beispiel durch Nachstellen der Bremsen), sechs Fahrräder bedurften einer fachmännischen Reparatur.

Im Beisein des Stabsleiters der Verkehrsdirektion, Herrn Nieberding, beginnt die Auftaktveranstaltung mit Partnern des Forum Verkehrssicherheit sowie einer Schulklasse im Außenbereich der Ida Ehre Schule.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Um eine Anmeldung bis morgen (15.11.2024), 15:00 Uhr, per E-Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de wird gebeten. Herr Nieberding steht Ihnen vor Ort für O-Töne zur Verfügung.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell