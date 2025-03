Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall nach Falschfahrt im Bereich der BAB 8, Anschlussstelle Nalbach

Nalbach (ots)

Am Sonntag, den 16.03.2025, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8 im Bereich der Anschlussstelle Nalbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Nalbach mit seinem grauen Kleinwagen die BAB 8 auf der Richtungsfahrbahn Zweibrücken in falscher Richtung und kam im Bereich der Anschlussstelle Nalbach auf Grund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der dortigen Mittelschutzplanke. Am Fahrzeug und der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer setzte seine Falschfahrt jedoch weiter fort, ehe er im Bereich des Autobahndreieck Saarlouis und der dortigen Überleitung zur BAB 620 wieder auf die korrekte Richtungsfahrbahn wechselte.

Im Rahmen durchgeführter Ermittlungen konnte der Fahrer schließlich im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde eingeleitet.

Zeugen der Falschfahrt, bzw. Personen, die durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010 oder Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell