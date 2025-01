Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Firma

Ormont (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 05.01.2025 auf Montag, den 06.01.2025, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 22:00-23:00 Uhr in der Ortslage Ormont in der Waldstraße in eine Firma ein. Hierbei wurden die Geschäftsräume angegangen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die zu diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

