Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrssicherheitstage ein Erlebnis für Vorschulkinder

Kaiserslautern (ots)

Rund 80 Vorschulkinder aus verschiedenen Kaiserslauterer Kindertagesstätten haben an den Verkehrssicherheitstagen der Jugendverkehrsschule teilgenommen. Noch vor dem Start in die Sommerferien erwarben sie ihr "Fußgängerdiplom" und sind jetzt gerüstet für die Herausforderungen des Straßenverkehrs, die nach den Ferien als Schulneulinge auf sie warten.

Drei Wochen lang drehte es sich in fünf Kitas bei den Vorschulkindern ganz intensiv um das Thema Verkehrssicherheit. Zunächst besprachen und übten die Mitarbeiterinnen der Jugendverkehrsschule mit den Kids das richtige Verhalten im Straßenverkehr - unter anderem, wie man als Fußgänger richtig über die Straße geht, wie man sich an einer Ampel und an Zebrastreifen richtig verhält, ebenso wie das Verhalten als Mitfahrer in einem Auto. Gemeinsam wurden Ampeln gebastelt und Verkehrszeichen gelernt und anschließend die Theorie im Umfeld des jeweiligen Kindergartens unter realen Bedingungen in die Praxis umgesetzt.

Natürlich gab es während des Unterrichts auch "Polizei zum Anfassen", und besonders die Ausrüstungsgegenstände, die Polizisten an ihren Einsatzgürteln tragen, hatten es den Kindern angetan. Echte Waffen blieben dabei außen vor, aber für die Kids war es ein Highlight, mit einer Wasserspritzpistole nass gespritzt zu werden. Große Freude hatten alle auch dabei, ein Polizeiauto von innen kennenzulernen und Blaulicht sowie Martinshorn einzuschalten.

In der zweiten Woche ging es insbesondere um das Thema Busfahren und das richtige Verhalten an einer Bushaltestelle. Auch hier kam zuerst die Theorie und dann die Praxis, wobei die Kinder mit dem Bus abgeholt und zum Übungsplatz der Jugendverkehrsschule in der Entersweiler Straße gebracht wurden. Hier konnten sie erneut das gefahrlose Überqueren einer Straße in den verschiedensten Varianten trainieren, bevor sie dann zum Abschluss der Verkehrssicherheitstage auf einem abgesteckten Parcours das Erlernte unter Beweis stellen und mit strahlenden Augen ihr "Fußgängerdiplom" in Empfang nehmen konnten. Als künftige Erstklässer wissen sie jetzt "Bescheid", wie sie künftig sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, und können jetzt erst einmal ihre Ferien genießen.

Wir wünschen allen Vorschulkindern schöne Sommerferien - und in fünf Wochen dann einen guten Start ins Schuljahr!

Unterstützt wurden die Verkehrssicherheitstage auch in diesem Jahr von der Verkehrswacht Kaiserslautern, der Sparkasse Kaiserslautern sowie den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Kaiserslautern. |JVS/cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell