POL-PPWP: Heuballenbrand nahe Gersweilerhof

Kaiserslautern (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes stellte eine 61-Jährige ihren Pkw in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern ab. Als sie am Montag zu ihrem Fahrzeug zurückging, stellte sie einen augenscheinlich frischen Streifschaden fest. Der Täter? - Flüchtig! Leider ist dieses Phänomen keine Seltenheit. Immer wieder flüchten Unfallverursacher - trotz bestehender Versicherung. Bei Ermittlung des ...

