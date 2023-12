Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Adventskranz fängt Feuer

Tiefenbronn (ots)

Am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Schönblickstraße in Mühlhausen gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein mit Kerzen bestückter Adventskranz in Brand geraten sein. Durch das Feuer wurde das Küchenmobiliar, sowie die Zimmerdecke in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn konnte der Brand zügig gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der Wohnung. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

