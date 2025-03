Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Streitigkeiten zweimal Glasflaschen benutzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen sind am Freitagnachmittag, 07.03.2025, ein 44-jähriger Obdachloser und ein 28-jähriger Bielefelder Mitarbeiter eines Cafés am Kesselbrink leicht verletzt worden.

Gegen 14:40 Uhr soll sich der 44-Jährige, in Begleitung einer 36-jährigen Bielefelderin, mit einem 21-jährigen Bielefelder an der Einmündung Kesselbrink und Wilhelmstraße mutmaßlich um Geld gestritten haben. Dabei holte der 21-Jährige zu einem Schlag mit einer Glasflasche aus und verletzte den 44-Jährigen am Kopf. Der Angreifer entfernte sich in Richtung der Kavalleriestraße.

Anschließend sollen der 44-Jährige und seine Begleiterin mehrfach Passanten angepöbelt haben. Aus diesem Grund sprach der Angestellte eines Cafés die beiden an. Als der 28-Jährige sich wieder von ihnen abwandte, lief ihm die 36-jährige hinterher, schlug ihn mit der Faust ins Gesicht und lief in Richtung Kesselbrink. Weil der Mitarbeiter der Frau folgte, versuchte der 44-jährige Begleiter, ihn mit einer Glasflasche gegen den Kopf zu schlagen. Dies konnte der 28-Jährige abwehren und die beiden Männer trennten sich.

Die gerufenen Streifenbeamten waren mit mehreren Streifenwagen zum Kesselbrink gefahren und konnten die drei tatverdächtigen Personen antreffen. Zu den beiden gefährlichen Körperverletzungen nahmen sie Strafanzeigen gegen den 21-Jährigen sowie die 36-Jährige und den 44-Jährigen auf.

