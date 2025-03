POL-BI: Einbrecher flüchtet mit Energydrinks und Eisbecher

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Fünf Täter versuchten am Freitagabend, 07.03.2025, zwei Männer im Bereich der Herforder Straße und der Nahariyastraße auszurauben. Die Polizei sucht die Räuber mit Täterbeschreibungen. Gegen 20:45 Uhr gingen ein 34-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen und ein 18-jähriger Bielefelder in Richtung des Hauptbahnhofes. Als sie sich in der Nahariyastraße befanden, in Höhe der Kreuzung zur Herforder Straße, wurden sie von einem ...

mehr