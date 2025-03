Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Raub mit Messer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Fünf Täter versuchten am Freitagabend, 07.03.2025, zwei Männer im Bereich der Herforder Straße und der Nahariyastraße auszurauben. Die Polizei sucht die Räuber mit Täterbeschreibungen.

Gegen 20:45 Uhr gingen ein 34-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen und ein 18-jähriger Bielefelder in Richtung des Hauptbahnhofes. Als sie sich in der Nahariyastraße befanden, in Höhe der Kreuzung zur Herforder Straße, wurden sie von einem unbekannten Mann angesprochen.

Der Unbekannte fragte die Männer, ob sie ihm Kokain verkaufen könnten. Als sie ihm mitteilten, dass sie keine Drogen verkaufen würden, rief der Unbekannte vier weitere Männer telefonisch hinzu und zückte ein Messer. Einer der hinzugerufenen Männer hielt dabei einen Stein in der Hand.

Als der Räuber mit dem Messer die Herausgabe der Handys forderte, flüchteten der 34- und der 18-Jährige in Richtung Hauptbahnhof zur Bundespolizeiwache. Der zweite Räuber warf seinen Stein den Männern hinterher, verfehlte sie jedoch.

Der Räuber mit dem Messer soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er soll etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er trug einen weißen Parka.

Die vier weiteren Täter sollen ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu der beschriebenen Tätergruppe beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell