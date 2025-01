Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (92) Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (24.01.2025) ereignete sich eine Körperverletzung durch Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht Tatzeugen.

Am Freitagabend geriet am Kornmarkt ein 29-jähriger Mann gegen 19:00 Uhr zunächst mit einem 55-jährigen Mann in Streit. In die Streitigkeit mischten sich drei bislang unbekannte Männer ein und griffen daraufhin den 29-Jährigen an.

Dieser geriet auf bislang unbekannte Art und Weise zu Boden und verlor das Bewusstsein, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Der 29-Jährige musste zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort und später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die drei Unbekannten Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Ein Mann hätte längere Haare (möglicherweise am Hinterkopf zu einem Zopf zusammengebunden) gehabt und war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose bekleidet. Ein weiterer Mann hatte kurze schwarze Haare, einen 7-Tage-Bart und war mit einer hellen Jacke bekleidet.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Tatzeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder Personen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 21120 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell