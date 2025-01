Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Brand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (28.01.2025) in die Straße "Am Spitalweiher" in Weil der Stadt aus, nachdem dort gegen 20.10 Uhr ein Kellerbrand in einem Wohnhaus gemeldet worden war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass mutmaßlich ein Trockner aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen, das Gebäude blieb aber aufgrund der starken Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar.

Auch die Bewohnerinnen und Bewohner eines Nachbargebäudes musste dieses vorübergehend verlassen, konnten aber nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen zurück in die Wohnräume.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

