POL-MFR: (90) Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw setzte Fahrt fort - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Freitagnachmittag (24.01.2025) bis Samstagmorgen (25.01.2025) brachen Unbekannte in einen Bürokomplex in Nürnberg-Mögeldorf ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bürogebäude in der Freiligrathstraße/Ostendstraße ein. Im Inneren des ...

