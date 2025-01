POL-MFR: (87) Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Ansbach (ots) - Bislang unbekannte Personen brachen in der Nacht zum Montag (27.01.2025) in einen Handyladen in der Ansbacher Innenstadt ein und entwendeten mehrere Handys und Uhren. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 03:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein Einbruch in die Geschäftsräume eines Handygeschäfts in der Uzstraße mitgeteilt. ...

mehr