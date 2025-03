Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt den gesuchten Täter?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Mit Lichtbildern sucht die Polizei einen Unbekannten, der in der Nacht zu Donnerstag, 26.09.2024, in ein Friseurgeschäft an der Artur-Ladebeck-Straße, einstieg.

Der Gesuchte gelangte über ein Oberlicht in das Geschäft, in Höhe der Friedrich-List-Straße, und entwendete Geld. Bei der Tat wurde er videographiert. Mit den vorliegenden Aufnahmen des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?

Der Tatverdächtige soll schlank sein und dunkelbraune Haare haben. Er war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und Sportschuhen (schwarz mit vier weißen Streifen und weißer Sohle) bekleidet.

Fotos zu dem Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/161772

Personen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

