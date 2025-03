POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt: MK Trave in Sennestadt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann versuchte in der Nacht auf Donnerstag, 06.03.2025, einen Bielefelder an der Brückenstraße auszurauben und scheiterte. Die Polizei sucht den Mann mit einer Täterbeschreibung. Gegen 01:20 Uhr hielt sich ein 35-jähriger Bielefelder in der Brückenstraße, in Höhe Schlangenstraße, auf. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann von hinten, griff ihn an ...

