POL-BI: Werkzeuge verschwinden aus Firmentransporter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - In der Nacht zu Donnerstag, 06.03.2023, sollen Arbeitsgeräte aus einem abgestellten Mercedes Vito gestohlen worden sein.

Ein 31-jähriger Mitarbeiter einer Bielefelder Elektrofirma bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 06:50 Uhr, dass der von ihm benutzte Firmenwagen leergeräumt war. Nach seinen Angaben hatte er den Mercedes am Mittwochnachmittag, gegen 15:50 Uhr, in der Cranachstraße abgestellt und per Fernbedienung verriegelt. Morgens öffnete er den Transporter und fuhr zu dem Firmengelände, wo er beim Beladen des Fahrzeugs den Diebstahl der Elektrowerkzeuge bemerkte. Aufbruchspuren waren an dem Mercedes Vito nicht erkennbar.

Gestohlen wurden nach der Aufzählung des 31-Jährigen ein Akku-Bohrhammer TE 4, ein Bohrhammer T 50, ein Staubsauger und ein Kernbohrgerät DD 110 des Herstellers Hilti. Zudem Geräte der Marke Makita, wie ein Akku-Schrauber, ein Akku-Gebläse, ein Werkzeugkoffer und ein Akku-Winkelschleifer sowie ein weiterer Werkzeugkoffer.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

