Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer flüchtet vor Räuber

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann versuchte in der Nacht auf Donnerstag, 06.03.2025, einen Bielefelder an der Brückenstraße auszurauben und scheiterte. Die Polizei sucht den Mann mit einer Täterbeschreibung.

Gegen 01:20 Uhr hielt sich ein 35-jähriger Bielefelder in der Brückenstraße, in Höhe Schlangenstraße, auf. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann von hinten, griff ihn an und forderte ihn auf Geld herauszugeben. Dann schlug er das Opfer und versuchte dessen Handy vergeblich an sich zu nehmen.

Der 35-Jährige flüchtete schließlich leicht verletzt und entkam dem Räuber.

Der unbekannte Täter soll männlich, etwa 30 Jahre alt, groß und stämmig sein. Er trug weiße Schuhe und eine beige Jacke.

Das Opfer meldete der Polizei den versuchten Raub zwei Stunden nach der Tat. Die Polizei sensibilisiert: Melden Sie Straftaten unmittelbar bei der Polizei, damit Fahndungen nach Tätern und weitere Ermittlungen ohne Zeitverzug eingeleitet werden können.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Räuber beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell