Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Räuber erbeuten Handtasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Mittwochabend, 05.03.2025, raubten drei Täter einer Bielefelderin in einer Unterführung die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:50 Uhr rief eine 55-jährige Bielefelderin über Notruf die Polizei und berichtete, dass sie soeben ausgeraubt worden war. Sie war gegen 21:30 Uhr mit ihrem Hund zu Fuß zur Unterführung Albrecht-Delius-Weg Ecke Hochstraße gegangen. Am Ende der Treppen zur Unterführung erhielt die Bielefelderin unvermittelt einen Schlag in den Nacken. Drei Täter rissen ihr die sandfarbene Handtasche von der Schulter und gaben ihrem aufbellenden Hund einen Tritt. Das Trio rannten mit ihrer Beute die Treppe hoch in Richtung Albrecht-Delius-Weg und anschließend in Richtung Artur-Ladebeck-Straße.

Das Opfer beschrieb die drei Räuber als 16 bis 23 Jahre alt, circa 160 cm groß und dunkel gekleidet.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu melden.

