Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Aachen (ots)

Bereits am 13.06.2023 (Dienstag) gegen 20:15 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Aachener Bushof.

In einem Bus der Linie 2 gerieten drei junge Männer zunächst in verbale Streitigkeiten. Als das spätere Opfer, ein zum Tatzeitpunkt 26-Jähriger Mann aus Aachen, an der Haltestelle 12 in der Peterstraße ausstieg, folgten ihm die beiden anderen Männer.

Noch an der Bushaltestelle schlugen und traten sie auf ihn ein und flüchteten anschließend in Richtung Schumacherstraße. Der 26-Jährige erlitt durch die Gewalteinwirkung Verletzungen im Gesicht.

Da andere Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, hat das Amtsgericht nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der Täter angeordnet. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/129698

Wer Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen kann, soll sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241-9577 33101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 melden.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell