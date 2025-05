Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zwischen Neuenburg und Freiburg

BAB 5 - Verkehr auf der Autobahn aus verkehrsfremden Gründen zum Stillstand gebracht !

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 03.05.2025, ab etwa 17:00 Uhr

Etwa ab 17:00 Uhr am heutigen Samstag erfolgten mehrere Notrufe beim Polizeipräsidium in Freiburg.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr eine Hochzeitsgesellschaft mit insgesamt vier Fahrzeugen auf der BAB 5 im Verbund auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Nord (Karlsruhe).

Die vier Fahrzeugführer nutzten beide Fahrzeugstreifen. Laut Mitteilungen der Anrufer wurde von zweien der vier, jeweils mit dunklen Sportwagen der Marke Mercedes, der Verkehr auf null herunter gebremst. Dies soll etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Neuenburg in Höhe eines Parkplatzes geschehen sein.

Einige der Insassen stiegen dann aus den Fahrzeugen aus und tanzten - offenbar aufgrund eines hochzeitlichen Anlasses - auf der Autobahn, bevor sie dann letztlich etwa zwei Minuten später wieder in die Fahrzeuge stiegen und weiterfuhren.

Die Fahrzeugführer beschleunigten stark und bremsten entsprechend stark wieder ab - dies sollen sie mehrfach wiederholt haben.

Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenbesatzungen - die vier Fahrzeuge wurden letztlich in Höhe der Anschlussstelle Freibuirg-Nord einer Kontrolle unterzogen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Zeugen und potenzielle Geschädigte, die auch von den Eingriffen der Pkw-Fahrer in den Straßenverkehr betroffen sind, werden gebeten, sich rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg zu wenden, Tel. 0761 882 3100.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

