POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Brand in Gewerbegebiet - Bislang keine Hinweise auf verletzte Personen - Erstmeldung

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.05.2025, gegen 18.40 Uhr, kam es in einem kleinen Scheunenanbau in der Unterdorfstraße zu einer Brandentwicklung, welche durch einen anliegenden Nachbarn frühzeitig bemerkt wurde und mittels Gartenschlauch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. In dem Anbau befanden sich überwiegend Spielsachen und gelagertes Brennholz. Ursächlich für den Brand könnte ein ...

