Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 72 Zigarettenpackungen unter Kleidung versteckt

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Geschäft in der Pariser Straße haben am Donnerstagnachmittag zwei Männer versucht, 72 Packungen Zigaretten zu stehlen. Das mutmaßliche Diebes-Duo versteckte die Beute unter seiner Kleidung, um sie an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Der Wert der Ware wird auf 235 Euro beziffert. Dem Ladendetektiv fielen die Männer im Alter von 26 und 46 Jahren auf. Er hielt sie bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. |erf

