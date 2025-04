Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche attackieren Flaschensammler

Kaiserslautern (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend in der Innenstadt einen 44-Jährigen mit Steinen beworfen zu haben. Die Polizei wirft dem Trio eine versuchte gefährliche Körperverletzung vor.

Der Mann sammelte gegen 22:30 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums Pfandflaschen, als er hinter sich die Jugendlichen vernahm. Nachdem sie ihn anrempelten, befürchtete der 44-Jährigen einen Angriff. Das Trio konnte er allerdings in die Flucht schlagen. In der Maxstraße starteten die Jugendlichen dann einen neuen Versuch: Sie bewarfen den Mann mit Steinen. Der Flaschensammler versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Erst in der Morlauterer Straße ließen die Verfolger von ihm ab. Auf die Steinewerfer kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell