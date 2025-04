POL-PDKL: Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) - Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Bachstraße angerichtet. Die Vandalen machten sich am Donnerstag zwischen 7.50 und 14 Uhr an einem schwarzen Mercedes-Benz zu schaffen, der in einer Tiefgarage geparkt war. Als die Fahrzeughalterin am Nachmittag zu ihrem Pkw kam, entdeckte sie die "Bescherung": Die Motorhaube und die Fahrerseite des Wagens waren mit ...

mehr