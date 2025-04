Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Bachstraße angerichtet. Die Vandalen machten sich am Donnerstag zwischen 7.50 und 14 Uhr an einem schwarzen Mercedes-Benz zu schaffen, der in einer Tiefgarage geparkt war.

Als die Fahrzeughalterin am Nachmittag zu ihrem Pkw kam, entdeckte sie die "Bescherung": Die Motorhaube und die Fahrerseite des Wagens waren mit einem spitzen Gegenstand "malträtiert" worden - der Lack war völlig zerkratzt.

Die Polizeiinspektion 1 ermittelt wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 0631 369-14199 jederzeit an. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell