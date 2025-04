Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gegenseitig mit Flasche und Sektglas verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Streit eskaliert. Drei Personen wurden verletzt, davon ein 38-Jähriger schwer.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Auseinandersetzung wegen privater Differenzen aus dem Ruder lief. Zwei Männer im Alter von 27 und 38 Jahren griffen sich gegenseitig an, wobei der ältere dem jüngeren eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Der 38-Jährige biss seinem Kontrahenten außerdem in beide Daumen. Mit einem Sektglas griff der 27-Jährige an und fügte seinem Gegenüber schwere Verletzungen im Gesicht zu. Als ein 31-Jähriger eingreifen wollte, wurde auch er verletzt. Blutüberströmt flüchteten die Streitenden vom Ort des Geschehens, einem Anwesen in der Nähe eines Supermarktes. Nach Zeugenhinweisen trafen Einsatzkräfte der Polizei die Verdächtigen in der Bleichstraße an. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Sie wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der verletze Zeuge hatte sich nach dem Vorfall bereits selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 27- und der 38-Jährige blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen.

Nach der Tat machten in den Sozialen Medien Gerüchte von einem Messerangriff die Runde. Nach aktuellen Erkenntnissen fand jedoch kein Messerangriff statt, ein Messer war demnach nicht im Spiel. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell