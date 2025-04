Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballabend - Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Polizei erwartet am Samstag anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr.

Wie schon beim letzten Heimspiel der Roten Teufel kommt es wegen Bauarbeiten zu Zugausfällen. Davon betroffen sind auch verschiedene Bahnstrecken von und nach Kaiserslautern. Viele Fußballanhänger werden vermutlich mit Reisebussen und dem Pkw anreisen. Verkehrsbeeinträchtigungen lassen sich daher nicht vermeiden. Kurzzeitig kann es auch zu Straßensperrungen kommen.

Die Polizei appelliert: Nutzen Sie die "Park-and-Ride" Angebote der Stadtwerke Kaiserslautern! Shuttlebusse pendeln bereits zwei Stunden vor Anpfiff vom Parkplatz Schweinsdell und vom Uni-Gebiet zum Stadion. Die Busse bringen Sie nach dem Spiel wieder zurück zum Parkplatz. Weil der Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost vermutlich nicht ausreichen wird, bestehen am Samstag weitere Parkmöglichkeiten am Warmfreibad und auf dem Daennerplatz. Wichtiger Hinweis: Diese Parkplätze werden erst geöffnet, wenn an der Schweinsdell alle Parkflächen belegt sind. Gästefans werden gebeten, auf dem Messeplatz zu parken. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

Um Störungen frühzeitig zu erkennen und im Stadtgebiet die Verkehrswege im Blick zu haben, wird die Polizei Drohnen und einen Hubschrauber einsetzen.

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und Abreise, zum "Park-and-Ride" Verkehr und zu den Sicherheitsmaßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt.

Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |erf

