POL-PDKL: Wenig Verkehr - aber 27 zu schnell

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister blühen einem Autofahrer, der am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Rodenbach aufgefallen ist. Ein Team der Polizeiinspektion 2 hatte im Zusammenhang mit dem sogenannten "Blitzermarathon" eine Kontrollstelle in der Straße "Unterer Tränkwald" eingerichtet, um die Geschwindigkeit des Verkehrs in Richtung Clara-Immerwahr-Straße unter die Lupe zu nehmen.

Während der knapp zweistündigen Kontrolle herrschte zwar nicht viel Verkehr, dennoch wurden insgesamt 27 Fahrzeuge festgestellt, die das zulässige Tempolimit von 50 km/h um mindestens 10 km/h überschritten. Der unvernünftigste Raser wurde mit einer Geschwindigkeit von 89 km/h gemessen. Er wurde gestoppt, kontrolliert und auf die Konsequenzen hingewiesen, die nun auf ihn zukommen. Vermutlich ist er "haarscharf" an einem Fahrverbot vorbeigeschrammt. |cri

