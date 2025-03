Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfriedensbruch in ehemaligen Betriebsgebäude

Seebach (ots)

Am Samstag meldete ein Zeuge drei Personen auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik in Seebach (Waldstraße). Durch die eingesetzten Beamten konnten neben den drei ursprünglich gemeldeten Tätern sechs weitere Personen in besagtem Gebäude festgestellt werden. Gegen die insgesamt neun Personen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. (ms)

