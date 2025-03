Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf: Garageneinbrüche in Eisenach-Nord

Eisenach (ots)

Am Samstag, dem 15.02.25 kam es zwischen 9 und 19 Uhr zu einem Einbruch in eine Garage des Garagenkomplex "An der Tongrube". Der oder die noch unbekannte Täter haben das Tor einer Garage gewaltsam geöffnet und nach möglicher Beute durchsucht. Weiterhin wurde eine zweite Garage, augenscheinlich erfolglos, versucht aufzuhebeln. Es wurde Sachschaden von insgesamt etwa 100 Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0067854/2025) zu melden. (ms)

