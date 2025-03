Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rentner vom Hund gebissen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag gegen 13.10 Uhr wurde ein 69-jähriger Anwohner des Friedrichswerther Weg in der Goldbacher Siedlung vor seiner Haustür von einem freilaufendem Hund in die Wade gebissen. Da die Verletzung nicht unerheblich war, wurde der Rentner in einem Krankenhaus versorgt und dort anschließend stationär aufgenommen. Laut Aussagen des Geschädigten soll es sich bei dem Tier um einen kniehohen dunkelbrauen Jagdhund bzw. Rhodesian Ridgeback gehandelt haben. Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ist die Polizei nun auf der Suche nach dem Tierhalter. Entsprechende Hinweise zu möglichen Tierhalter in der Umgebung des Ereignisortes werden in der Dienststelle in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0067716/2025 entgegengenommen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell