Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gullideckel herausgehoben

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entnahmen Unbekannte insgesamt drei auf der Fahrbahn der Uelleber Straße befindliche Gullideckel aus ihrer Fassung und positionierten diese neben den Schächten. Die alarmierten Kollegen konnten die Deckel wieder an ihre vorgesehenen Positionen platzieren. Die Polizei in Gotha sucht sowohl Zeugen der Tat als auch Fahrzeugführer, die den Gullideckeln ausweichen mussten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0068022/2025 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. (rak)

