Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwelender Streit endet bei der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Zeitgleich sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer auf der Wache der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße aufgetaucht. Noch bevor sie ihre Anzeige erstatten konnten, gerieten sie im Vorraum miteinander in Streit.

Die Beamten trennten die beiden Streithähne und befragten sie einzeln zu ihrem jeweiligen Anliegen. Wie sich herausstellte, hatte der Disput zwischen den beiden bereits vor ihrem Auftauchen auf der Dienststelle angefangen und war der Auslöser des Besuchs.

Demnach gaben der 40-Jährige und der 34-Jährige unabhängig voneinander an, dass die Streitigkeiten zwischen ihnen wohl schon länger bestehen. An diesem Tag gipfelten sie darin, dass sich die Männer gegen 14 Uhr in der Friedenstraße erneut in die Haare gerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer dem anderen gegen den Außenspiegel seines Autos geschlagen und ihn auch beleidigt haben. Umgekehrt soll es ebenfalls zu einer Beleidigung gekommen sein.

Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung ein. Zeugen, die den Streit in der Friedenstraße beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell