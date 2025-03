Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Öffnen der Autotür

Um 14:30 Uhr öffnete gestern Nachmittag in der Straße "Kirchgasse" in Eschwege ein 5-Jähriges Kind aus Eschwege die hintere linke Fahrzeugtür eines am Fahrbahnrand geparkten Pkws. In diesem Moment fuhr ein 22-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto vorbei und touchierte die Tür. Der Sachschaden wird mit ca. 1300 EUR angegeben. Das Kind blieb unverletzt.

Polizei Sontra

Auffahrunfall mit Verletzten

Um 16:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die B 400 zwischen Unhausen und Breitzbach und beabsichtigte nach links in die Arnsberger Straße nach Unhausen abzubiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender 58-Jähriger aus Herleshausen zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der 58-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der 56-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Klinikum gebracht, erlitt augenscheinlich jedoch keine Verletzung. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde noch die zuständige Straßenmeisterei angefordert.

Wildunfall

Um 23:10 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 54-Jähriger aus dem Wartburgkreis mit einem Pkw die B 400, wo es in der Gemarkung von Ulfen zum Zusammenstoß mit einem Dachs kam. Dieser überlebte den Aufprall nicht. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

