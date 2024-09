Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Straßenraub

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag um 17 Uhr kam es in der Speyerer Innenstadt zu einem Schweren Raub. Der 23-jährige Geschädigte saß zu dieser Zeit in der gut besuchten Maximilianstraße. Drei bislang unbekannte männliche Täter drängten den Geschädigten in die Kleine Sämergasse, besprühten ihn mit Pfefferspray und schlugen gemeinschaftlich auf diesen ein. Im Anschluss entwendeten sie dessen Mobiltelefon sowie die Geldbörse. Nach Beendigung der Tatausführung flüchten die Täter in Richtung der Kutschergasse sowie der Maximilianstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tatausführung oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell