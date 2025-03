Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.03.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 17:15 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag eine Polizeistreife in den Bereich "Struth" in Eschwege gerufen, nachdem sich eine 40-Jährige in die Nachbarschaft geflüchtet hatte. Zuvor war sie von ihrem 40-Jährigen Lebensgefährten ins Gesicht geschlagen worden. Sie wurde weiterhin noch gegen den Oberschenkel und in den Unterleib getreten. Mit einem Plastikbesen schlug der 40-Jährige auch gegen den Oberkörper. Bei dem körperlichen Übergriff wurde auch die Brille der 40-Jährigen beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 34-Jährige die gemeinsame Wohnung bereits verlassen, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und zur Polizeistation mitgenommen werden. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Körperverletzung

Am 15.03.25 kam es in der Marktstraße in Eschwege vor einer Gaststätte zu einer Körperverletzung. Gegen 01:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal von einem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dadurch fiel der 23-Jährige zu Boden und verlor kurz das Bewusstsein. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 170-175 cm, normale Figur, schwarze kurze Haare. Er trug einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke und eine schwarze Base-Cap. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Geldbörse entwendet

Bereits am 14.03.25 wurde einer 77-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf das Portmonee gestohlen. Die 77-Jährige hielt sich gegen 14:00 Uhr im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf und hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehangen. Während sich die Geschädigte umdrehte, um etwas aus der Kühltruhe zu nehmen, entwendet der Täter das Portmonee aus der Handtasche. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine männliche Person, die ca. 40 Jahre alt, groß und von schlanker Gestalt ist. Dieser hatte blonde kurze Haare und war mit dunkler Jacke und Jeans bekleidet. In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und Dokumente. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Leuchtbergstraße in Eschwege wurde ein Fahrrad im Wert von ca. 600 EUR entwendet. Die genaue Tatzeit steht nicht fest und kann bis zu sechs Wochen zurückliegen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Mit Fahrrad gestürzt

Um 05:00 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 21-Jähriger aus Sontra mit einem Fahrrad die Barbarastraße in Sontra. Dabei stürzte der 21-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich dadurch leicht im Kopfbereich. Anschließend verließ er die Unfallstelle, während das Rad am Unfallort zurückblieb. Der 21-Jährige konnte im Anschluss ermittelt werden; da der Verdacht des Alkoholkonsums bestand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Durch das Fahrrad wurde zudem ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Toyota leicht beschädigt, wodurch Sachschaden entstand.

Gegen Leitplanke gefahren

Um 09:55 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 41-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw die B 400 in Richtung Herleshausen. In der Gemarkung von Ulfen geriet er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Fahrzeugseite die dortige Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 7000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell